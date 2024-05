FC Famalicão é entidade formadora cinco estrelas pelo quarto ano consecutivo

Paulo Cunha, número dois da candidatura da Aliança Democrática, aponta a formação profissional como vetor imprescindível para a qualificação dos recursos humanos

A candidatura da AD ao Parlamento Europeu dedicou o segundo dia de campanha à formação profissional, por considerar que esta é uma via do ensino com impacto na qualificação dos recursos humanos no contexto europeu e na competitividade global.

Esta tomada de posição foi feita após uma visita à Forave, onde Paulo Cunha, candidato a eurodeputado, reconheceu «o extraordinário trabalho que está a ser feito ao nível do ensino profissional, capacitando jovens e pessoas de diferentes idades para as exigências e permanente progressividade do mercado laboral», frisou.

Na opinião do candidato famalicense, a formação profissional «é um veículo imprescindível para a capacitação dos nossos recursos humanos. Só com trabalhadores qualificados poderemos aumentar a produtividade e só esta pode melhorar a remuneração do trabalho».

Por isso, insistiu que «a União Europeia deve intensificar a sua aposta na qualificação dos recursos, promovendo a sua continuidade entre os diferentes programas de fundos». Desta forma, assumiu o compromisso de ajudar as instituições no acesso aos fundos para a formação profissional.

O líder do PSD no distrito e vice-presidente da direção nacional do partido, acompanhado por dirigentes da coligação PSD/CDS/PPM, sublinhou a importância da aposta estratégica no triângulo da qualificação, produtividade e melhor remuneração trabalho.