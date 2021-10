FC Famalicão e FC Vizela jogam pela solidariedade

Para além dos dois emblemas se defrontarem pela primeira vez, no maior escalão do futebol nacional, FC Famalicão e FC Vizela trouxeram um novo aliciante ao jogo que se realiza na noite de domingo, às 20h30: a solidariedade.

Os clubes associaram-se à campanha Pirilampo Mágico, promovida pela Associação Cooperativa de Intervenção Psico-social (ACIP), que desenvolve a sua intervenção junto de crianças/jovens e adultos com deficiência e incapacidade.

A solidariedade supera, assim, a natural rivalidade desportiva e os jogadores Riccieli, do Futebol Clube de Famalicão, e Koffi, do Futebol Clube de Vizela, foram os porta-vozes desta campanha que pretende sensibilizar e alertar os amantes do futebol para um importante apoio a pessoas mais vulneráveis.