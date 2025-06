FC Famalicão é o segundo clube com mais jogadores no europeu sub-21

Gustavo Sá, Rodrigo Pinheiro, Mathias de Amorim, os três pela seleção nacional; Václav Sejk, pela Chéquia, Otso Liimatta, pela Finlândia, e Otar Mamageishvili, pela Geórgia, fazem do FC Famalicão o segundo clube com mais jogadores no Campeonato da Europa sub-21, que começa no dia 11 de junho na Eslováquia.

O emblema famalicense, com seis jogadores, só é superado pelos ucranianos do Dínamo de Kiev que tem oito atletas nesta importante competição. Também com seis jogadores está o Zilina, da Eslováquia, e o Dínamo de Tblisi, da Geórgia.

Recorde-se que no contexto nacional, o Famalicão é, a par do Sporting, o clube com mais jogadores no europeu sub-21.