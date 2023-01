FC Famalicão e Placard.pt apoiam ação social da HumanitAVE

O Futebol Clube de Famalicão e o Placard.pt ofereceram eletrodomésticos (frigorífico, aquecedor, desumidificador, televisor e micro-ondas) à HumanitAVE – Associação de Emergência Humanitária, que serão entregues a famílias carenciadas do concelho.

Trata-se de «uma ajuda muito importante, pois é desta forma que conseguimos atenuar as dificuldades das famílias famalicenses», agradece o presidente da associação. Tiago Costa acredita que «estes gestos transformam a vida de muitas pessoas e ajudam a criar um mundo mais justo, inclusivo e solidário».

O presidente da SAD do FC Famalicão, Miguel Ribeiro, realça a ação da associação que tem sede em Pedome e enaltece a parceria com o Placard.pt, «sempre disponível para, com o Futebol Clube de Famalicão, colaborar em causas sociais e estar ao lado de quem mais precisa».

Já o diretor geral do Placard.pt, Tomás Gonçalves, realça que «um dos pilares da parceria com o Futebol Clube de Famalicão centra-se na vertente social. Através das duas marcas pretendemos dar voz a causas solidárias, no sentido de criar um efeito multiplicador que possa chegar a mais pessoas». Sublinhou, também, «o trabalho extraordinário» efetuado pela HumanitAVE que «nos toca e gratifica», asseverando a vontade de «continuar a desenvolver este tipo de ações».