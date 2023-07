FC Famalicão empata com o Felgueiras

Vale São Martinho está em festa este fim de semana com a realização de mais uma edição da Mostra Comunitária.

Confira o programa:

Sábado

12h30 – Almoço nas tasquinhas das associações

15h00 – Torneio de atletismo (Atlético clube Vale São Martinho)

16h00 – Canção do beijinho (Associação de pais)

17h00 – Jogo de futebol: memórias (Grupo recreativo V.S. Martinho)

18h30 – Apresentação da marcha infantil (ATL de V.S. Martinho)

19h00 – Pista de jogos à escuteiro (CNE de V.S. Martinho)

20h00 – Jantar nas tasquinhas das associações

20h30 – Concurso da Bifana

21h00 – Espetáculo de Dança Tradições (Marlene Dias)

22h00 – Espetáculo Musical (Ricardo Campos)

Domingo

09h30 – Homenagem aos Autarcas Falecidos

10h00 – Eucaristia (Grupo Coral de V.S. Martinho)

11h15 – Sessão solene do dia da freguesia (Local: Salão do grupo recreativo de V.S. Martinho)