FC Famalicão empata com o Rio Ave (0-0)

O FC Famalicão empatou a zero, na noite deste domingo, no terreno do Rio Ave FC, em jogo da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A partida, disputada no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, foi equilibrada e com várias oportunidades para ambas as equipas, mas nenhuma conseguiu concretizar.

O Famalicão esteve perto de marcar no início da segunda parte, com Pedro Santos a acertar no poste, após assistência de Sorriso. Também Umar Abubakar ameaçou de cabeça logo após o recomeço, mas sem sucesso.

Do outro lado, o Rio Ave também criou perigo, obrigando o guarda-redes Carevic a algumas intervenções importantes.

Apesar das tentativas dos dois conjuntos ao longo da partida, o marcador não se alterou e as equipas acabaram por dividir os pontos no final dos 90 minutos.