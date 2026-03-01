Desporto

FC Famalicão empata com o Rio Ave (0-0)

O FC Famalicão empatou a zero, na noite deste domingo, no terreno do Rio Ave FC, em jogo da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A partida, disputada no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, foi equilibrada e com várias oportunidades para ambas as equipas, mas nenhuma conseguiu concretizar.

O Famalicão esteve perto de marcar no início da segunda parte, com Pedro Santos a acertar no poste, após assistência de Sorriso. Também Umar Abubakar ameaçou de cabeça logo após o recomeço, mas sem sucesso.

Do outro lado, o Rio Ave também criou perigo, obrigando o guarda-redes Carevic a algumas intervenções importantes.

Apesar das tentativas dos dois conjuntos ao longo da partida, o marcador não se alterou e as equipas acabaram por dividir os pontos no final dos 90 minutos.

Famalicão: João Azevedo conquista bronze nos nacionais de pista curta

O atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou, este fim de semana, a medalha de bronze nos 3000 metros nos nacionais de pista curta que decorreram no Fórum Braga.

João Azevedo foi o terceiro mais rápido do escalão sub-23 e quinto da geral absoluta, correndo a distância com a marca 8:14,15 que passa a ser recorde pessoal.

Famalicão: João Afonso (Clube Xadrez Didáxis) é campeão nacional sub-20

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis (CX A2D) destacou-se no Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Rápidas, realizado este sábado, no Pavilhão Gimnodesportivo do Colégio Calvão, em Vagos. O grande destaque vai para João Afonso que se sagrou campeão nacional no escalão sub-20.

No evento organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Colégio Calvão, coletivamente a equipa sub-20 da Didáxis conquistou o quinto lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Individualmente, CX A2D apresentou 5 atletas nos escalões sub-08, sub-18 e sub-20 escalão onde, João Afonso conseguiu o título nacional, com 8 pontos em 9 possíveis, deixando a concorrência a pelo menos um ponto de distância. Duarte Abreu (sub-18), atual vice-campeão distrital de Rápidas, terminou em 11.º lugar, sendo o melhor classificado do clube neste escalão. Manuel Gomes (sub-08) foi o único representante do CX A2D neste escalão, alcançando 16.º lugar absoluto com 4,5 pontos.

 

“Que sirva para outros não serem prejudicados”, Miguel Ribeiro sobre a negativa dada ao VAR do Sporting x Famalicão

O presidente da SAD do F.C. Famalicão, Miguel Ribeiro, reagiu à nota negativa que o Conselho de Arbitragem atribuiu ao desempenho do VAR no encontro frente ao Sporting CP, disputado a 15 de fevereiro.

Em declarações ao jornal Record, o dirigente famalicense considera que esta avaliação acaba por validar as críticas feitas pelo clube após o jogo, marcado pelo golo anulado a Ibrahima Ba ainda nos minutos iniciais.

Miguel Ribeiro espera agora que a situação tenha consequências no futuro. “Que sirva para outros não serem prejudicados”, afirmou o dirigente desportivo.

Famalicão: Equipa sub-23 goleia Benfica

Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão goleou o Benfica. Jonas, aos 7 e 10 minutos, Duarte Oliveira, aos 22, e Lamine Beye, aos 55 minutos, marcaram neste jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa famalicense, com cinco jogos, tem 11 pontos, e está no quarto lugar.

Na próxima jornada, no dia 3 de março, recebe o Santa Clara, quinto da classificação, com 10 pontos.

Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.

Famalicão: Derrota em Braga coloca equipa no último lugar

SC Braga e o FC Famalicão abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 17 da Liga Placard Futsal. A equipa bracarense levou a melhor, 3-1, sobre os famalicenses que, com esta derrota, caíram para o último lugar, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que ainda não jogou.

Nos primeiros segundos do encontro, o Famalicão sofreu o primeiro golo e foi, desde aí, “controlado” pela equipa da casa que criou algum perigo. No entanto, a equipa de Hugo Oliveira, depois do seu desconto de tempo, melhorou e acabou por empatar aos 15 minutos, num bonito remate Márcio Moreira que, mais tarde, atirou uma bola aos ferros.

A partir do empate, o jogo entrou numa fase mais dividida, mas a equipa da casa regressou à vantagem aos 18 minutos, num lance onde os famalicenses”não fizeram tudo em termos defensivos permitindo o cabeamento de Vilian ao poste e, depois, a recarga para o golo.

Na segunda parte, o Famalicão, a precisar de pontos, mostrou-se mais dinâmico e provocou maiores cuidados defensivos ao SC Braga que, mesmo assim, aos 27 minutos, aumentou a vantagem. O Famalicão bem tentou e a quatro minutos do fim apostou no guarda-redes avançado. O SC Braga defendeu (bem) e acabou por segurar a vantagem.

 

 