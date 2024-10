FC Famalicão enfrenta o Sporting «com todo o respeito… mas não há equipas imbatíveis»

Mesmo reconhecendo os predicados adversários, Armando Evangelista vai a jogo contra o Sporting com a crença de que «não há equipas imbatíveis». Esta sexta-feira, na antevisão à partida da nona jornada, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio Municipal, o treinador do Famalicão reconhece que o jogo «será difícil» e quer que os seus jogadores sejam iguais a si próprios. «O importante é olharmos para dentro, para o que queremos do Famalicão, para a identidade e ambição que estamos a criar. É importante estarmos confiantes, mas não é só para estes jogos… é para todos e sempre de olhos no que pode ser a vitória».

Com o Sporting, antecipa, «será dentro desta linha de pensamento, do que são as diretrizes enquanto jogo coletivo, ainda que com nuances estratégicas face ao adversário, mas sempre focados na nossa identidade».

Respeitando o adversário e o seu percurso competitivo até ao momento, «é a olharmos para dentro, para as nossas exibições, para o nosso trabalho que vamos melhorar. O Famalicão tem de encarar os adversários desta forma», até porque quem vem jogar ao Municipal «têm dificuldades. Se calhar, é por isso que em casa não temos derrotas. É nisso que temos de trabalhar, com o apoio dos nossos adeptos e com todo o respeito pelo trajeto que o Sporting está a fazer».

Estes jogos, com caráter de dificuldade tão elevado, «colocam-nos à prova, vão fazer-nos superar; se calhar, expor algumas debilidades que temos e que ainda não conseguimos detetar. Acabam por ser jogos que fazem parte da evolução e que temos de encarar de forma positiva. O Famalicão, num trajeto normal, poderá ganhar este jogo e somar mais três pontos, sabendo, claro, de tudo o que enumeraram sobre o adversário. Temos de ser iguais a nós mesmos e encarar os jogos com ambição. Queremos ter um jogo em que possamos discutir o resultado».

Para a partida de sábado subsiste a incerteza quanto à utilização do lesionado Gustavo Sá. O jogador, avança Armando Evangelista, «tem tido uma evolução fantástica e as próximas horas poderão ser fundamentais para a tomada de decisão», até porque o jovem já esteve no relvado, realizando algum trabalho coletivo com os companheiros.

Fábio Veríssimo, de Leiria, é o escolhido para dirigir o jogo. «Espero sempre o melhor e que seja igual a ele mesmo. É um excelente árbitro e acredito que vai estar num dia bom. Que faça um excelente trabalho. O que desejo para os meus jogadores é o que lhe desejo».