FC Famalicão entra na Taça em casa do S. João de Ver

Realizou-se, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da terceira e quarta eliminatórias da Taça de Portugal. Ao FC Famalicão o sorteio ditou a deslocação, na terceira eliminatória, a casa do S. João de Ver, de Santa Maria da Feira, equipa que compete na Liga 3.

Na quarta eliminatória a equipa de Hugo Oliveira, caso vença, volta a jogar na condição de visitante com o vencedor do encontro entre o Belenenses e Estoril.

Os jogos da terceira eliminatória estão agendados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro, depois da pausa para as seleções. A quarta eliminatória será disputada entre 22 e 23 de novembro.

Ao todo, na prova, estão 18 da I Liga, 11 da Liga 2, 10 da Liga 3, 17 do Campeonato Portugal e 8 das distritais.