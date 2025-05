FC Famalicão ergue a taça de campeão nacional de futsal

De 6 a 8 de junho, Lagoa vai celebrar a Festa do Divino Espírito Santo. A programação começa na sexta-feira com a Procissão de Velas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, às 21h00, com a participação de Joana Campos na chegada à igreja.

No sábado, “Os Delaenses” percorrem a freguesia a partir das 09h00 e às 21h30 a animação fica a cargo da Tuna TS – Tuna de Tecnologia da Saúde do Porto. Segue-se a atuação da banda 4MENS às 22h30 que antecede a sessão de fogo de artifício agendada para as 00h30.

No domingo, dia 8, a Banda Musical de Arnoso entra às 09h00 e a Eucaristia em Honra do Divino Salvador realiza-se às 11h00. Durante a tarde, a recitação do terço começa às 16h00 e trinta minutos depois sai a procissão em Honra do Divino espírito Santo. Às 19h00 a Banda Musical de Arnoso atua para a despedida e o encerramento da festa é às 20h00.