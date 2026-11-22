O FC Famalicão estreou-se no Club2Club, iniciativa que envolve outras Ligas de futebol e que levou, este sábado, à Alemanha uma comitiva famalicense, com Ivo Dias, diretor de marketing, Pedro Reis Sá, diretor de comunicação, assim como Diogo Liberal e Filipe Jesus. O diretor de competições da Liga Portugal, Pedro Santos, acompanhou o grupo que assistiu ao jogo da 10.ª jornada da Bundesliga, entre SV Elversberg e SC Freiburg.

Desenvolvido conjuntamente com a Ligue de Football Professionnel (França) e a Premier League (Inglaterra), além da Bundesliga, o Club2Club pretende alavancar parcerias entre clubes que não participam nas competições da UEFA, proporcionando a partilha de experiências e boas práticas em áreas fundamentais como a operação de jogo, gestão de infraestruturas, safety & security e experiência do adepto.

O programa, do qual também faz parte o Gil Vicente, contempla visitas a clubes em contexto de jogo e no final será elaborado um relatório que, depois, será partilhado com as restantes Sociedades Desportivas, contribuindo para a disseminação do conhecimento adquirido e para a valorização contínua do Futebol Profissional.

A Liga Portugal agradece a receção a Bastian Thomas, Head of Stadium Alliances & Safety/Security da Bundesliga e Philip Wünstel, Head of Matchday Operations, Security & Fan Relations do SV Elversberg.