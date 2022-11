FC Famalicão goleia no futsal

Na nona jornada da pró nacional da AF Braga as equipas famalicenses tiveram um fim de semana de vitórias.

Na série A, o Ninense foi vencer a casa do Amares que, derrotado, saiu do primeiro lugar. A equipa de Mário Jorge venceu por 0-2, com golos de Rui Torres e Filipe Miranda. Os Ninenses ocupam a sexta posição, com 15 pontos.

Na série B, o Ribeirão mantém o terceiro lugar, agora com 21 pontos, depois da vitória 1-2 no reduto do Santa Eulália. Nelsinho e Stanley foram os autores dos golos.

Igual resultado, favorável à AD Oliveirense na receção ao Serzedelo. Cesário e Joel Neto marcaram para a equipa de Tiago Cunha que passa a somar 16 pontos, menos um jogo, e ocupa o quarto lugar. O GD Joane é quinto com os mesmos pontos e menos um jogo, tal como a Oliveirense. A equipa de Nélson Silva venceu, 2-3, o Mascotelos, com golos de Fabinho, Islas e beneficiando de um auto golo.

Foto AD Ninense, arquivo