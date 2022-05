FC Famalicão: Hugo Oliveira volta a ser chamado para a seleção sub-18

A Associação de Futebol Salão Amador de VN Famalicão está a entregar diversos artigos desportivos às equipas que militam nos seus campeonatos, designadamente bolas (quatro por equipa) e coletes de campo. Recorde-se que, no início da presente época, e face às limitações orçamentais de muitos clubes, a associação reduziu significativamente o custo das inscrições das equipas nos diversos escalões, medida que permitiu que todas se mantivessem em atividade.

A entrega de material desportivo resulta de um compromisso assumido e visa apoiar as associações na retoma da atividade desportiva, depois de um período de quase dois anos de paragem, devido à pandemia. Ao reunir com o vereador do pelouro do Desporto na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira, para a preparação da presente temporada, a direção da AFSA não deixou de apelar para a realidade de muitas coletividades que militam nas suas competições e que viram as suas receitas caíram a pique devido às restrições impostas pelo Covid-19 e, com isso, ficaram limitados para enfrentar a época.

Este apelo junto do autarca que tutela o Desporto teve a desejada repercussão, com o Município a reforçar o apoio anual atribuído à AFSA, sendo que parte desse reforço foi canalizado para as coletividades pelo fornecimento dos artigos desportivos.

«É um contributo indispensável que vem ajudar as nossas equipas» assinala o presidente da direção da AFSA. Márcio Sousa sublinha que a resposta positiva da Câmara Municipal de Famalicão «vem valorizar a associação e estimular todas as coletividades».

O dirigente enaltece, também, o «espírito de abertura» da autarquia que continua a ser «um parceiro» essencial para o sucesso desportivo dos campeonatos concelhios. «O apoio do Município tem sido decisivo para o desenvolvimento do futsal concelhio e o reforço deste apoio dá-nos a confiança necessária para encarar o futuro sem receios», acredita Márcio Sousa.

