FC Famalicão inicia esta segunda-feira venda de bilhetes para a receção ao Paços de Ferreira

Jovens do projeto “Turismo e Voluntariado” estiveram nas duas últimas semanas em S. Tomé e Príncipe, numa parceria com a agência local “Ban Be Non”. Durante estes dias, desenvolveram várias atividades ligadas à melhoria das condições de vida das populações locais e ao desenvolvimento turístico e económico.

Este projeto “Turismo e Voluntariado” foi criado em 2019 pela famalicense Gisela Sofia Martins, com o objetivo de proporcionar viagens sustentáveis e inspiradoras. Com este propósito, já estiveram em Moçambique.

Os jovens, de Vila Nova de Famalicão, Porto, Aveiro, Lisboa e Algarve, pintaram casas do “Bairro Plano Água Izé”, com o objetivo de tornar o bairro mais atrativo, para poder entrar nos roteiros turísticos da região, promovendo o turismo sustentável. Foram também à descoberta das músicas e danças tradicionais e participaram em almoços tradicionais preparados pelos residentes.

Noutra iniciativa, desta vez na “Associação de Mulheres de Vista Alegre”, envolveram-se num “Worshop” de confeção de bonecas e de caixas feitas com folhas de bananeira, atividades misturadas com dança “Puita”, uma dança tradicional de S. Tomé.

Os bens que os turistas e voluntários transportaram consigo (roupa, material escolar e jogos didáticos) foram distribuídos nesta comunidade.

A promoção de uma atividade com um dos músicos mais conhecido de S. Tomé, o músico Karboss, coroou estes quinze dias de mais esta iniciativa do Projeto “Turismo e Voluntariado” que pretende mudar a vida das pessoas, fazendo-as olhar as coisas de forma diferente e ajudando-as a definir as suas prioridades e o seu sentido de vida.