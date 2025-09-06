FC Famalicão já conhece calendário até à 13.ª jornada da I Liga

A Liga Portugal anunciou os horários das próximas jornadas e o FC Famalicão já sabe o caminho que terá pela frente até ao início de dezembro. Os famalicenses terão pela frente deslocações exigentes e jogos de grande destaque no Estádio Municipal.
6.ª jornada
Domingo, 21 de setembro
Casa Pia AC – FC Famalicão
20h30
7.ª jornada
Segunda-feira, 29 de setembro
FC Famalicão – Rio Ave FC
20h15
8.ª jornada
Domingo, 5 de outubro
FC Arouca – FC Famalicão
15h30
9.ª jornada
Domingo, 26 de outubro
FC Famalicão – Vitória SC
15h30
10.ª jornada
Sábado, 1 de novembro
CD Nacional – FC Famalicão
15h30
11.ª jornada
Domingo, 9 de novembro
FC Famalicão – FC Porto
18h00
12.ª jornada
Sábado, 29 de novembro
Moreirense FC – FC Famalicão
15h30
13.ª jornada
Sábado, 6 de dezembro
FC Famalicão – SC Braga
20h30
Apesar do calendário definido, a Liga Portugal informa que os agendamentos podem estar sujeitos a alterações.