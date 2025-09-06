Desporto, FC Famalicão

FC Famalicão já conhece calendário até à 13.ª jornada da I Liga

A Liga Portugal anunciou os horários das próximas jornadas e o FC Famalicão já sabe o caminho que terá pela frente até ao início de dezembro. Os famalicenses terão pela frente deslocações exigentes e jogos de grande destaque no Estádio Municipal.

6.ª jornada
Domingo, 21 de setembro
Casa Pia AC – FC Famalicão
20h30

7.ª jornada
Segunda-feira, 29 de setembro
FC Famalicão – Rio Ave FC
20h15

8.ª jornada
Domingo, 5 de outubro
FC Arouca – FC Famalicão
15h30

9.ª jornada
Domingo, 26 de outubro
FC Famalicão – Vitória SC
15h30

10.ª jornada
Sábado, 1 de novembro
CD Nacional – FC Famalicão
15h30

11.ª jornada
Domingo, 9 de novembro
FC Famalicão – FC Porto
18h00

12.ª jornada
Sábado, 29 de novembro
Moreirense FC – FC Famalicão
15h30

13.ª jornada
Sábado, 6 de dezembro
FC Famalicão – SC Braga
20h30

Apesar do calendário definido, a Liga Portugal informa que os agendamentos podem estar sujeitos a alterações.

Deixe um comentário

Famalicão: Joane joga em casa e Oliveirense fora de portas

Este fim de semana joga-se a terceira jornada da Pró Nacional da AF Braga. O GD Joane, atualmente com 4 pontos, recebe no domingo, às 16 horas, o Berço, equipa que ainda não pontuou e que esta semana trocou de treinador. A equipa de Guimarães é agora orientada por Tonau, treinador que já passou pelo FC Famalicão e AD Oliveirense.

Antes, este sábado, à mesma hora, a equipa de Oliveira Santa Maria, que sofreu duas derrotas nas duas primeiras partidas, visita o Celeirós, também sem qualquer ponto.

Famalicão: Corrida REN passa de 8 para 10km

A nona edição da Corrida REN, entre Pedome e Oliveira Santa Maria, está marcada para a tarde do dia 27 de setembro. Este ano, a corrida, anteriormente de 8km, passa para 10km e num novo percurso, a partir das 16 horas. Desta jornada também faz parte uma caminhada.

As inscrições estão abertas em https://www.fpacompeticoes.pt/5084/inscrever

A prova é uma organização da REN com apoio do Município de Famalicão, das duas Juntas de Freguesia e da Gracafe.

 

 

Famalicão: Antoine Joujou já marca pela equipa de Hugo Oliveira

Aproveitando a paragem para os compromissos das seleções nacionais, o FC Famalicão realizou, esta sexta-feira, um jogo de preparação com o Académico de Viseu, formação da 2.ª Liga.
A equipa de Hugo Oliveira venceu, 4-1, com golos de Antoine Joujou, um dos mais recentes reforços, de Simon Elisor, Rochinha e Sorriso.
Recorde-se que durante esta semana, cinco jogadores do plantel principal estão ao serviço das seleções nacionais. Gustavo Sá e Mathias de Amorim estão nos sub-21 nacionais, Pedro Bondo na seleção de Angola, Roméo Beney nos sub-21 da Suíça e Zabiri nos sub-20 de Marrocos.
A I Liga regressa no fim de semana de 13 e 14 de setembro e no Estádio Municipal joga-se o jogo da jornada. Ás 20h30 do dia 13, a equipa de Hugo Oliveira, segunda classificada, com 10 pontos, sem derrotas e sem sofrer golos, recebe o terceiro, Sporting, atual bicampeão nacional.

Famalicão: Ana Azevedo chamada à seleção nacional de futsal

A seleção nacional de futsal feminino regressa, este domingo, ao trabalho, para um estágio que visa a inédita participação no mundial que será disputado de 21 de novembro a 7 de dezembro, nas Filipinas.

Neste estágio, com um duplo compromisso (9 e 10 de setembro) com a Polónia, em Katowice, Luís Conceição chamou a famalicense Ana Azevedo, a mais internacional de sempre da seleção lusa.

Recorde-se que na passada quarta-feira a famalicense foi determinante na vitória do Nun´Álvares sobre o Benfica. O golo que marcou, nos últimos segundos do prolongamento, valeu a Supertaça para a equipa de Fafe.

Famalicão: Tribunal decide a favor do Damaiense e mantém Famalicão na 2.ª divisão

Contrariando a decisão da Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol, que não aceitou a inscrição do Damaiense na Liga BPI, por incumprimento dos requisitos necessários para competir no principal campeonato nacional feminino, o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu de forma contrária, a favor da manutenção do clube da Amadora,

A decisão, conhecida esta quinta-feira, «surpreendeu» o FC Famalicão que se constitui assistente no processo no início deste caso. Perante a decisão do TAD, que não é definitiva, a direção e o departamento jurídico do clube «encontram-se a analisar o teor desta decisão e agirão em conformidade, na defesa dos legítimos direitos e interesses», assim consta de comunicado emitido ao final da tarde desta quinta-feira.

Recorde-se que o clube liderado por Pina Ferreira, perante o não cumprimento dos critérios do Damaiense, foi convidado pela FPF, em junho passado, a continuar na Liga BPI «e preparou-se para nela participar, não lhe havendo sido dada informação contrária até à data de hoje».

O Futebol Clube Famalicão constituiu-se como contrainteressado neste processo para fazer valer «os seus direitos». No entanto e neste momento, a equipa feminina está no nacional da 2.ª divisão, onde caiu após perder o play off de manutenção com o Rio Ave.

 

Famalicão: Ribeirão FC oficializa Tiago Mota

O Ribeirão FC, que esta época inscreveu uma equipa sénior na 1.ª divisão da AF Braga, oficializou a equipa técnica para o início deste projeto desportivo.
Tiago Mota, com passagens pela formação do Ribeirão, Rio Ave e Vitória SC; em seniores, em várias equipas na Pró Nacional, tem a companhia de Vítor Lamego, treinador adjunto.
Sérgio Ricardo é o treinador de guarda-redes e Carlos Miranda o preparador físico.