FC Famalicão já tem adversário na quarta eliminatória da Taça

A equipa de Hugo Oliveira já sabe que na quarta eliminatória da Taça de Portugal vai defrontar o Estoril, novamente na condição de visitante. A formação estorilista venceu, ao final da tarde deste domingo, o Os Belenenses, por 1-2.

A eliminatória, a quarta, está marcada para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.

Recorde-se que este sábado, os famalicenses visitaram o S. João de Ver e venceram, por 0-3, resultado feito na segunda parte do sábado.