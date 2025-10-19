Concelho, Desporto

FC Famalicão já tem adversário na quarta eliminatória da Taça

A equipa de Hugo Oliveira já sabe que na quarta eliminatória da Taça de Portugal vai defrontar o Estoril, novamente na condição de visitante. A formação estorilista venceu, ao final da tarde deste domingo, o Os Belenenses, por 1-2.

A eliminatória, a quarta, está marcada para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.

Recorde-se que este sábado, os famalicenses visitaram o S. João de Ver e venceram, por 0-3, resultado feito na segunda parte do sábado.

Famalicão: Freguesias do concelho afetadas por sucessivas falhas de energia neste domingo

A tarde deste domingo está a ficar marcada por sucessivas falhas no fornecimento da energia, que afeta parte das freguesias de Castelões, Mogege e Ruivães, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo relatos da população, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes são prolongadas no tempo, a rondar os 50 minutos a 1 hora sem energia.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da E-Redes, no entanto, nestas freguesias já foram avistadas equipas da distribuidora, sendo expectável que estejam a trabalhar na resolução do problema.

Famalicão: GD Natação tem quatro novos ironmans

Quatro atletas da equipa de triatlo do GD Natação, depois de cumprirem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de atletismo, exibem desde este sábado o estatuto de ironman.

O feito foi alcançado em Cascais, por Pedro Seixas, André Gomes, Jorge Barbosa e Vítor Navio.

Pedro Seixas fez a prova em 11:22:35; José Barbosa em 11:51:13; André Gomes, 13:27:29; e Vítor Navio em 13:45:48.

Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Bilbau

Na manhã deste domingo, a atleta famalicense classificou-se em sexto lugar da geral feminina e foi a melhor sub-23 no Cross Internacional de Zornotza, no País Basco, Espanha.

Nesta prova que faz parte do circuito “gold” de corta mato, Ana Marinho cumpriu os 8.700 metros em 31m41s.

Ana Marinho representante a equipa do S. Salvador do Campo.

Nesta prova, realce para o segundo lugar da atleta do SC Braga Mariana Machado.

Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.

Furto em Famalicão: Jipe levado por desconhecidos na freguesia de Landim

A viatura da imagem, um jipe Mitsubishi Pajero com matricula 77-92-GP, foi furtado na freguesia de Landim, em Famalicão.

O crime terá ocorrido na madrugada 8 de outubro, entre a 01h30 e as 06h00, sem que ninguém tivesse dado conta disso.

Caso tenha avistado a viatura ou possa ter alguma informação relevante, entre em contacto com as autoridade.

 

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.