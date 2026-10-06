O Futebol Clube Famalicão já tem à venda os bilhetes para o jogo da 8ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendada para segunda-feira, pelas 20h15, frente ao Futebol Clube Alverca.
Os sócios, com a quota 9 regularizada, podem adquirir o ingresso por 5 euros para a Bancada Nascente, para o público em geral o custo é de 10 euros.
A venda decorre na Loja Oficial do clube ou online em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4281 . É obrigatória a apresentação do cartão do sócio para aceder ao Estádio Municipal.
No dia do jogo, a bilheteira abre às 18h15 e a abertura de portas acontece trinta minutos depois.