FC Famalicão já vende bilhetes para a receção ao Benfica

O Futebol Clube de Famalicão já está a vender os bilhetes para o confronto com o Benfica. O jogo, da 32.ª jornada da Liga Portugal Betclic, está agendado para as 20h30 do próximo domingo, com a venda de bilhetes a decorrer sob as seguintes condições: sócios, 8 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt

A venda é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão e decorre na Loja Oficial ou emhttps://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=1859

No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 16.30 horas. Para o jogo, a abertura de portas é às 19 horas.