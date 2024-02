FC Famalicão já vende bilhetes para a receção ao Boavista FC

A equipa responsável pela realização da Festa de São Bento, em Joane, vai realizar a primeira campanha de angariação de fundos com um peditório de porta a porta, a começar no próximo fim de semana.

A próxima iniciativa de angariação de fundos a favor das obras da Casa Paroquial de Joane será a “Caminhada das 3 Capelas”, na tarde do dia 21 de abril, pelas 15 horas. As inscrições para crianças, jovens e famílias decorrem até 14 de abril. Para participarem nesta atividade lúdico/desportiva a inscrição tem um custo de 4€, para crianças até aos 12 anos, e 6€ a partir dos 13 anos. No dia do evento, acresce 1,5€. A inscrição pode ser feita online (QR Code) ou na sacristia.

O kit de participante será levantado no dia 20 de abril, no salão paroquial, entre as 9h30 e as 12 horas, caso da t-shirt. O restante será entregue no dia do evento.

O percurso desta caminhada é o seguinte: igreja, capela Santos Passos, capela Nossa Senhora da Carreira, capela São Bento e igreja. Desta forma e ao participar nesta iniciativa, fica a conhecer melhor o património religioso local e ajuda a paróquia.