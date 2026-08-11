O Futebol Clube de Famalicão prepara-se para receber o Club Sport Marítimo no Estádio Municipal, este domingo, pelas 20h30, numa partida da 2ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes para o jogo já estão à venda na Loja Oficial do clube e online por 5 euros para sócios com a quota 7 regularizada, 10 euros para o público em geral.

É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal está aberta a partir das 18h30 e a abertura de portas acontece trinta minutos depois.