O Futebol Clube de Famalicão prepara-se para mais um jogo da Taça da Liga, desta vez com um duelo Minhoto frente ao Sporting de Braga, agendado para esta quinta-feira, às 18h45, no Estádio Municipal de Braga.

Os bilhetes para esta partida já estão à venda na loja oficial do FC Famalicão e nas plataformas digitais. O ingresso pode ser adquirido por 10 euros, até às 16h00 de quinta-feira, ou então por 15 euros já com transporte incluído para a deslocação até ao estádio, com a reserva a ser efetuada até às 19h00 de quarta-feira.

No dia do jogo, o autocarro sai de Famalicão às 17h15.