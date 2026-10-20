No domingo, o Futebol Clube de Famalicão vai deslocar-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave Futebol Clube. Uma partida da nona jornada da Liga Portugal Betclic, agendada para as 18h00.

Os bilhetes para o encontro já estão à venda na loja oficial do FC Famalicão e nas plataformas digitais.

O ingresso tem um custo de 10 euros, até às 18h00 de sábado, bilhete e transporte ficam por 15 euros, com a reserva do transporte até às 19h00 de sexta-feira. No dia do jogo, a saída do autocarro está agendada para as 16h15.