FC Famalicão já vende bilhetes para o primeiro jogo do ano

Pontes Culturais é o mais recente projeto da Junta de Freguesia de Ribeirão, uma dinâmica cultural que terá, pelo menos e semanalmente, um evento. O projeto foi apresentado na passada semana e, na ocasião, Leonel Rocha referiu que está nos seus compromissos com a comunidade proporcionar, «de forma intencional e regular, uma oferta cultural para a aquisição de hábitos culturais; o desenvolvimento de uma maior consciência artística, por parte das ações culturais desenvolvidas por artistas e instituições de Ribeirão; e que possa despertar e/ou desenvolver talentos artísticos».

Diogo Ribeiro é o escolhido para ser o Programador Cultural. Trata-se de um jovem artista ribeirense, estudante de Teatro na Escola Superior de Artes do Espetáculo, do Porto e antigo aluno do Agrupamento de Escolas de Ribeirão e da ACE – Teatro do Bolhão, ensino profissional de teatro, ministrado em Famalicão. Diogo Ribeiro agradeceu o convite, que foi recebido «com enorme honra», manifestando uma motivação muito grande «para este desafio de programar, todas as semanas, um ou mais eventos culturais, contribuindo, dessa forma para o desenvolvimento da minha terra»

O autarca ribeirense foi à boleia das palavra de Diogo Ribeiro para dar conta da sua estratégia de desenvolvimento para Ribeirão, que passa, «obrigatoriamente», pela dinâmica educativa e cultural, «pois é na medida em que as pessoas estiverem com maior bagagem cultural, fruto das suas habilitações mais elevadas e da cultura adquirida, que se sentirão mais capacitadas, com horizontes mais largos e com maior motivação para assumirem uma cidadania ativa, sentindo-se corresponsáveis pelo desenvolvimento da sua terra».

A Programação Cultural de Ribeirão – Pontes Culturais – acontecerá em diversos espaços, desde logo, no salão nobre da Junta de Freguesia, mas também no salão paroquial, na Igreja Matriz, na Biblioteca, no Parque de Lazer Rio Veirão e no futuro auditório da escola. Diogo Ribeiro sinalizou que, a partir de meados do próximo ano, o auditório mesmo o espaço com melhores condições para poder acolher vários tipos de eventos culturais.

As Pontes Culturais de janeiro contarão com uma exposição da ilustradora famalicense, Maria Pimentel, intitulada “Quatro Paredes Mais ou Menos”, nas Piscinas Municipais e cuja abertura acontece sábado. No dia 15, há um workshop sobre desenho alternativo, pela jovem artista plástica ribeirense, Mariana Araújo; e no dia 21 terá lugar um concerto pela artista famalicense Catarina Guimarães.

No último fim de semana, há um encontro de reisadas no sábado, no salão nobre da Junta e um Concerto de Ano Novo, na Igreja Paroquial, pela Orquestra Sinfónica do Ave, da Ribeirão Musical.