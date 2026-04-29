FC Famalicão joga cartada importante na luta por lugar europeu

Na próxima jornada, os famalicenses recebem as águias, para a 32ª jornada da Liga Portugal Betlclic, jogo marcado para este sábado, às 18H00, no Estádio Municipal. A formação de Hugo Oliveira procura repetir o feito das duas últimas receções ao SL Benfica, onde se registaram duas vitórias famalicenses.

Apesar de terem objetivos diferentes, o jogo é de máxima importância para ambas as equipas, num jogo em que se espera que haja golos e muita intensidade.

O FC Famalicão vem de uma vitória pela margem mínima frente ao GD Estoril, com um golo do capitão Justin De Haas. A equipa não perde há 9 jogos – a última derrota foi na 22ª jornada frente ao Sporting -, e vai procurar manter o 5.º lugar que pode dar acesso à Conference League. O conjunto de Hugo Oliveira soma 51 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, que na próxima jornada visita o Rio Ave.

Já o SL Benfica, também motivado, procura segurar o segundo posto e qualificar-se para a próxima edição da Uefa Champions League, após o empate do Sporting na Vila das Aves.

O conjunto de José Mourinho, que ainda não perdeu na presente edição do campeonato, vem de uma vitória, por 4-1, frente ao Moreirense FC, no Estádio da Luz.

Os famalicenses marcam em 74% dos jogos, já as águias marcam em 94%; no que toca a golos sofridos, os visitados sofrem em 52% dos jogos (soma 15 partidas sem sofrer golos), e os visitantes em 55%.

Entre os líderes das estatísticas das duas equipas destacam-se, Pavlidis, o grego é o segundo melhor marcador do campeonato com 21 golos. Apesar de não marcar desde o dia 21 de março, continua a ser uma das principais armas ofensivas das águias.

Já do lado dos famalicenses, o estatuto de melhor marcador está dividido entre dois jogadores, Justin De Haas e Sorriso, ambos com 5 golos.

Nos dois lados, os jogadores com mais minutos são os guarda-redes Trubin e Carevic. O ucraniano soma 2610 minutos, divididos em 29 partidas; já o montenegrino é totalista na liga, com 2790 minutos, em 31 jogos. Recorde-se que o guardião benfiquista já foi eleito guarda-redes do mês, em novembro, já Carevic obteve essa distinção por duas vezes: em agosto e em março.

Na 1.ª volta a sorte caiu para o lado da equipa de Mourinho, com vitória por 1-0, com o único golo do jogo a surgir à passagem do minuto 33, através de uma polémica grande penalidade convertida por Pavlidis.

No confronto direto, considerando apenas a Liga Portugal, a história é favorável ao Benfica, no total são 25 partidas, com 19 vitórias das águias, 3 empates e 3 vitórias para o FC Famalicão.

Tiago Torres