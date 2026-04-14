FC Famalicão joga o tudo por tudo na fuga à despromoção

A equipa de futsal do FC Famalicão visita esta sexta-feira, dia 17 de abril, às 20:30, o pavilhão João Rocha para defrontar a equipa do Sporting, na penúltima jornada da fase regular da Liga Placard.

A equipa famalicense, atualmente no 11º lugar da tabela classificativa, joga o tudo por tudo na fuga à despromoção, neste que é o ano de estreia do clube na principal liga de futsal.

O único indisponível é Diogo Tavares devido a uma rutura de ligamentos do joelho.

Nesta fase decisiva da temporada, o FC Famalicão pode entrar na última jornada já despromovido. A equipa de Hugo Oliveira está dependente do que conseguir diante do Sporting e do resultado do Fundão, adversário direto na luta pela manutenção e que visita Famalicão no dia 2 de maio, no Pavilhão Municipal de Lameiras, às 16:00.

Antes da última partida da Liga, a formação famalicense volta a defrontar o Sporting, mas desta vez nos quartos de final da Taça de Portugal, no dia 22 de abril, às 18:00, no pavilhão Multiusos de Gondomar.

Tiago Torres