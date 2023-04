FC Famalicão não aceita novos sócios até 26 de abril, dia do jogo com o FC Porto

Famalicão: José Milhazes marca presença no Mercado do Livro

José Milhazes marca presença no ‘Mercado do Livro – Famalicão a LER’, iniciativa do município que abre ao público este sábado, dia 22 de abril, e vai durar até quarta-feira, 26 de abril, na Praça D. Maria II.

O autor e jornalista estará na feira no domingo, no dia 23 de abril, pelas 17h00. Tem uma vasta obra publicada, com realce para ‘As Minhas Aventuras no País dos Sovietes’ (2017), ‘Os Blumthal’ (2019), e o seu mais recente livro: ‘A Mais Breve História da Rússia’ (2022).

Sob a alçada da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a iniciativa pretende trazer o livro e a leitura para o espaço público famalicense. Estarão representadas variadas editoras locais e nacionais nos stands instalados na alameda.

Para além dos livreiros e editores que vão expor e vender obras literárias, haverá uma programação que inclui a exposição multilingue ‘O Principezinho’, que vai estar patente durante toda a mostra; conta também com histórias encenadas, teatro, jogos, contos, poesia musicada e conversas abertas ao público. A autora Andreia Abreu marca presença este sábado, dia 22, às 15h00; mas conta também com jovens autores locais como Francisco Zamith, Ivo Arantes, Cátia Vidinhas e M.G. Ferrey, no feriado do 25 de abril, pelas 15h00, e Joana Pereira, no dia 26 de abril, pelas 10h30.

‘Mercado do Livro – Famalicão a LER conta também com animação musical e momentos de dança protagonizados, respetivamente, pela Associação de Concertinas Monte Santo André, no sábado, 22, das 10h00 às 13h00, e a Apolo Famalicão, no domingo, 23, no mesmo horário.

Recorde-se que os Mercados Urbanos inserem-se na iniciativa ‘Vai à Vila!’, um programa de animação regular do centro da cidade, que vai preencher praticamente todos os fins-de-semana até ao final do ano, conciliando o novo centro urbano com uma dinâmica cultural e lúdica.

O programa completo do Mercado do Livro encontra-se disponível para consulta em www.famalicao.pt/vai-a-vila-mercado-do-livro .