FC Famalicão prepara festa para celebrar «uma época de excelência»

O último dia da época futebolística vai de ser festa para a família famalicense. O FC Famalicão pode fazer história e, antes que ela aconteça, o clube vai colocar uma Fanzone, junto ao Estádio Municipal, na Rua Armando Bacelar, entre as 15 e as 20h30.

Bares, insufláveis, Dj, visita de jogadores, presença da equipa de Esports e surpresas ao longo da tarde, vão animar o ambiente que vai aquecer – e muito – a partir das 20h30.

O jogo é com o Alverca que pode dar um inédito 5.º lugar, a melhor pontuação de sempre e um lugar europeu (dependente da final da Taça, entre Sporting x Torreense).

Aconteça o que acontecer, «esta foi uma época de excelência do FC Famalicão», como referiu o treinador Hugo Oliveira, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo.

Para a tarde deste sábado, o FC Famalicão pretende criar um ambiente à altura da época que o clube está a viver, transformando o 16 de maio de 2026 num dia inesquecível para todos os famalicenses.

«Chega cedo, traz a tua família e vive o ambiente connosco até ao apito inicial», desafia o FC Famalicão.