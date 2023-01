FC Famalicão recebe B SAD nos quartos de final da Taça de Portugal

Depois da eliminatória da Taça de Portugal, o FC Famalicão regressa à I Liga na noite de domingo, no Estádio do Dragão. O encontro com o FC Porto, da 16.ª jornada, está marcado para as 20h30 e o Famalicão já tem à venda os bilhetes, na Loja Oficial.

O custo do ingresso é de 15 euros; com transporte, acresce 5 euros.

As marcações para transporte (com saída agendada para as 18h30 de domingo) decorrerá até às 19 horas de sexta-feira, estando dependente do número de inscrições. A venda dos bilhetes decorre até às 18 horas de sábado.