FC Famalicão recebe Damaiense nos quartos de final da Taça Feminina

O Mercado de Natal organizado pela associação de pais e direção do agrupamento de Escolas de Pedome juntou toda a comunidade educativa – alunos, famílias e pessoal docente e não docente – num verdadeiro espírito de afeto e partilha. O evento decorreu no final da passada semana, na EB de Pedome, contemplando muitas atividades.

Um workshop sobre decorações de Natal com material reutilizado, exposição de trabalhos, experiências laboratoriais, declamação de poemas e músicas alusivas à quadra, foram momentos que captaram a atenção dos presentes. Já o refeitório foi transformado numa praça de alimentação repleta de convívio e de aromas típicos de Natal. Antes da chegada do Pai Natal e da queda de neve, os alunos do ensino articulado encheram a escola de momentos musicais muito aplaudidos.

Este mercado serviu, também, para os jovens que pretendem marcar presença nas Jornadas Mundiais da Juventude, que decorrerão em Lisboa no próximo ano, angariar fundos, disponibilizando caldo verde e broa de milho, entre outros comes e bebes. A HumanitAVE apelou à solidariedade vendendo as já tradicionais meias.