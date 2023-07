FC Famalicão reforça defesa com Justin Haas

Justin de Haas é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa, de 23 anos, firmou contrato para três temporadas. O neerlandês atuou no futebol croata nas últimas três temporadas. Depois de ter representado AZ Alkmaar e PSV Eindhoven, Justin de Haas rumou, em 2020, para o Dinamo Zagreb e na capital croata esteve duas épocas, período no qual vestiu as cores do NK Lokomotiva e teve a oportunidade de cumprir cerca de 50 jogos no principal campeonato do país.

Em Famalicão apresenta-se «ansioso para iniciar esta nova etapa na minha carreira. O Futebol Clube de Famalicão é uma equipa onde os jovens têm um espaço privilegiado para evoluir. São vários os exemplos de jogadores que se destacaram no clube e espero conseguir atingir um nível muito alto».

O central diz que é «um bom cabeceador, forte nos duelos e com boa capacidade de passe». Quanto a objetivos, quer «ajudar a equipa e realizar uma boa temporada do ponto de vista individual e coletivo».

Depois do campeonato neerlandês e croata, o defesa está prestes a iniciar uma experiência numa nova liga. «Já sei que se trata de um campeonato muito bom, com boa intensidade e no qual atuam jogadores com muita técnica», por isso acredita que assinar pelo Famalicão «foi o passo certo para competir a um ótimo nível»

Justin de Haas apresenta, ainda, no seu currículo internacionalizações pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-18 dos Países Baixos. O defesa canhoto marcou presença, inclusivamente, no Campeonato da Europa de sub-17, em 2017.