FC Famalicão reúne em Assembleia Geral para votar contas

As décimas primeiras Jornadas de Engenharia da Universidade Lusíada acontecem no dia 30 de março. “Os desafios da Engenharia no âmbito do desenvolvimento regional” é o tema deste ano que terá sessão de abertura na tarde daquele dia, às 14h30, com a presença de Afonso d´Oliveira Martins, Reitor da Universidade Lusíada, António José Moreira, vice-Chanceler, Rui Silva, diretor da Faculdade de Engenharia e Tecnologias da Universidade Lusíada, e de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.

A jornada tem início durante a manhã com uma mostra tecnológica, workshop e visitas aos laboratórios, momentos que terão a presença do vereador da Educação, Augusto Lima. Durante a tarde, e depois da sessão de abertura, decorrem várias intervenções com a participação, entre outros, de Paulo Santos, da CCDRN, Ramiro Brito, vice-presidente da AEMinho e Pedro Miranda, Continental Mabor.