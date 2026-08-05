O FC Famalicão inicia esta sexta-feira a participação na Liga Portugal Betclic com uma deslocação ao terreno do GD Estoril Praia, no jogo da 1.ª jornada, marcado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.

Na antevisão ao encontro, o defesa Rodrigo Pinheiro destacou a qualidade do adversário, mas garantiu que a equipa minhota está determinada em começar a temporada da melhor forma.

“Vai ser um jogo muito difícil porque o Estoril, nos últimos anos, tem praticado um futebol muito atrativo”, afirmou o jogador, que acredita, ainda assim, na capacidade do conjunto famalicense “queremos muito começar com uma vitória”, sublinhou.

A nível individual, Rodrigo Pinheiro mostrou-se motivado para a nova época, assumindo o compromisso de contribuir para o crescimento da equipa “quero dar o meu melhor e ajudar o Famalicão a continuar a crescer”, referiu.

Os bilhetes para o encontro continuam disponíveis na Loja Oficial do FC Famalicão. O ingresso tem o custo de 10 euros e pode ser adquirido até às 15h00 de sexta-feira. Os adeptos podem ainda optar pelo bilhete com transporte, por 25 euros, mediante reserva até às 19h00 de quinta-feira. A saída do autocarro está marcada para as 14h30 do dia do jogo.