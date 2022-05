FC Famalicão: Rui Pedro Silva e o seu futuro: “É claro que gostava de continuar”

O FC Famalicão joga, na noite de segunda-feira, no Jamor, diante da Belenenses SAD, que ainda pode chegar ao play off da primeira Liga, a única esperança que resta para não descer de divisão.

Com a manutenção garantida, os famalicenses esperam “um jogo intenso e decisivo para o Belenenses SAD”, vaticina Rui Pedro Silva.

O treinador do FC Famalicão garante que os seus jogadores “encararam a partida com seriedade, tendo como vontade conseguir, no que ainda falta do campeonato, a melhor classificação possível “.

Esta é penúltima jornada da liga Bwin 2021/22.