O FC Famalicão recebe o CS Marítimo este domingo, pelas 20h30, no Estádio Municipal, na segunda jornada da Liga Portugal Betclic.
Na antevisão da partida, o extremo Sorriso considera o Marítimo uma “boa equipa” e acredita que o adversário vai apresentar-se motivado. Ainda assim, garante que o grupo famalicense trabalhou durante a semana com o objetivo claro de conquistar os três pontos.
Os bilhetes continuam à venda na Loja Oficial do clube e online, por cinco euros para sócios com a quota 7 regularizada e de 10 euros para o público em geral.
No domingo, dia do jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h30. A abertura de portas está marcada para as 19h00.