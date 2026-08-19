A bwin é o novo patrocinador do FC Famalicão. A parceria vai vigorar nas próximas três épocas e contempla a presença da marca na parte frontal das camisolas da equipa principal e ainda o naming da bancada nascente do Estádio Municipal.

Para o Futebol Clube Famalicão, «este acordo representa mais um importante passo na consolidação de um projeto sustentável e atrativo para parceiros de referência», reflete o crescimento institucional da sociedade desportiva «e a crescente notoriedade da marca no panorama nacional e internacional». Ainda segundo comunicado enviado à Redação, a SAD dá conta da «enorme satisfação que iniciamos esta parceria com a bwin. Trata-se de uma marca de dimensão internacional, reconhecida pela sua credibilidade e capacidade de inovação, cuja entrada no nosso projeto reforça a confiança no caminho que temos vindo a construir». Miguel Ribeiro, o presidente da Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD, acredita que esta parceria «será coroada de sucesso para ambas as partes, em mais um capítulo que reflete a atual dimensão da nossa marca no plano nacional e internacional».

Mikel López de Torre, Head of Southwestern Europe da bwin, nota que a marca aprecia «quem desafia o previsível» e quer continuar a escrever a sua história no futebol «ao lado de clubes com a ambição de questionar hierarquias, surpreender e elevar o nível da competição. Desde a primeira conversa com o Futebol Clube de Famalicão percebemos que estávamos perante um projeto ambicioso, irreverente e com uma visão clara de onde quer chegar. É este futebol que queremos ajudar a desenvolver», considera.

A bwin é reconhecida internacionalmente como uma das principais marcas do setor do entretenimento desportivo. Ao longo das próximas três épocas, a parceria será materializada em ações de ativação, conteúdos exclusivos e iniciativas que reforçam a ligação entre o clube e a sua comunidade.