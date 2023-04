FC Famalicão tenta a segunda final consecutiva da Taça de Portugal

Ao final da manhã de domingo, às 11 horas, na Academia, a equipa feminina do Famalicão luta por um lugar na final da Taça de Portugal. Se as famalicenses forem bem sucedidas, será a segunda final consecutiva, um feito considerável para um projeto desportivo que tem cinco anos.

O adversário é o Benfica e depois da igualdade a três golos no primeiro jogo das meias-finais está tudo em aberto. Marco Ramos assume que o plantel encara este jogo «como uma final. É um jogo muito importante para as expetativas desportivas do clube que tem feito um enorme esforço na promoção do futebol feminino». O treinador, reconhecendo as mais-valias adversárias, garante que terá no relvado uma equipa «a respeitar a sua identidade. Seremos competitivos e vamos lutar, com todas as nossas forças, por um resultado que nos leve à final».

Marco Ramos entende que o projeto desportivo «precisa destes jogos decisivos, do empenho e da luta por títulos, para que desta forma as pessoas continuem motivadas no projeto. Queremos muito chegar à final, mas se não acontecer, há que continuar a trabalhar para conseguirmos, no futuro, títulos para o clube».

E para chegar à final «é muito importante o apoio dos adeptos», que têm entrada livre. «As atletas gostam de sentir o carinho dos adeptos. Tudo será importante neste jogo para chegarmos à final. Espero que esteja uma boa casa», antecipa Marco Ramos

«Já no ano passado os adeptos tiveram um papel fundamental para chegarmos ao Jamor. Que este domingo estejam ao nosso lado, porque precisamos da sua força para conseguirmos mais um feito desportivo», pede Regina Pereira.

A jogadora olha para o confronto com o Benfica como «muito difícil, muito disputado. É uma final que está em jogo e vamos jogar nos nossos limites», mas também quer «que a estrelinha da sorte esteja connosco, sendo certo que nós daremos o nosso máximo para que aconteça a segunda final consecutiva para este grande clube».

Ciente da qualidade coletiva e individual da formação adversária, Regina acredita que o segundo jogo da meia-final «vai obrigar a muita entreajuda. Teremos que ser eficazes a defender e muito pragmáticas e objetivas no momento de atacar». Pede, por isso, «um jogo inteligente . A nossa motivação é grande, porque é nestes palcos que queremos estar. Disputar meias-finais com tudo em aberto para chegar à final».