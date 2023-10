FC Famalicão vai a Torres Vedras com «fome de vitórias»

A equipa feminina do FC Famalicão defronta este sábado, pelas 11 horas, a equipa do Torreense, num jogo a contar para a 4.ª jornada da Liga BPI. O adversário só tem mais um ponto do que o FC Famalicão, que soma três, fruto de uma vitória.

A atleta Maria Negrão também está confiante e promete uma equipa que vai «entrar para ganhar». O passado serve «para aprender com os erros».

O objetivo do treinador e das atletas é a vitória e os três pontos, perante um adversário «bem organizado», reconhece Miguel Santos. As derrotas são passado, mas o técnico espera que as atletas tenham aprendido com os erros e, jogo a jogo, possam crescer taticamente, mas sobretudo mentalmente, lacuna que sentiu no jogo anterior e que, na sua perspetiva, ditou a derrota.

Na perspetiva do técnico, «a derrota com o Damaiense foi um passo em frente para algumas atletas porque perceberam que, em termos mentais, têm que ir para outro patamar. Na segunda parte entregamos o jogo e não tínhamos que o fazer», analisa Miguel Santos.

O treinador não vai pôr ninguém de “castigo”, porque vê os erros como «dores de crescimento» de uma equipa que é quase toda nova e tem atletas ainda muito jovens. Agora, quer mais nos próximos jogos e lembra que no FC Famalicão a «cultura é de exigência». Remata, dizendo que «a equipa não está em estado de alarme, mas com fome de vitórias».

Maria Negrão também partilha da opinião de que é preciso tempo para a equipa crescer, porque há atletas novas. Reconhece que as equipas adversárias colocam cada vez mais dificuldades, fruto de uma escalada de qualidade. A médio, cedida pelo SL Benfica, observa que a Liga BPI está a crescer ao nível do profissionalismo, «não só das atletas, mas de tudo o que envolve o jogo, da comunicação, à introdução de técnicos como nutricionistas e psicólogos».