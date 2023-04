FC Famalicão x FC Porto com Gustavo Correia a arbitrar

Quando faltam duas jornadas para o final do campeonato, houve troca de líderes na 1.ª e 2.ª divisões. Na 1.ª Divisão, o Pedome perdeu a liderança para a Outeirense; na 2.ª Divisão, Landim ultrapassou o Barrimau.

Na 1.ª Divisão, ao fim de vários meses na frente e de uma luta renhida, o Pedome deixou fugir a liderança para a Outeirense, colocando em risco a possibilidade de conquistar o pentacampeonato.

Na deslocação ao reduto da Aderm (foto), a turma de Pedome estava obrigada a vencer para manter a liderança, pois já sabia que a Outeirense tinha vencido a Adespo, por 4-1. Até entrou no jogo a vencer, só que depois teve que correr sempre atrás do prejuízo após a reviravolta da Aderm. Apesar do empate a duas bolas ao intervalo, no segundo tempo a Aderm voltou a adiantar-se no marcador. O Pedome reagiu e empatou, mas até ao apito final não foi capaz de desfazer a igualdade e com isso viu a liderança fugir para o adversário direto, que não teve grandes dificuldades para levar de vencido a Adespo, equipa que luta pela permanência.

Agora com mais dois pontos que o Pedome (49 pontos), Outeirense (51 pontos) vai a Castelões e recebe na última jornada o Cajada. Já o segundo classificado, o Pedome recebe o Mal e termina o campeonato na Acura.

Para além da mudança de líder, a 20.ª jornada trouxe outras mudanças sobretudo na luta pela permanência. Com a derrota frente à Outeirense, a Adespo caiu na zona perigosa, onde se encontra ainda o Esmeriz (ambos com 19 pontos) e o Requionenses (equipa já despromovida). Acima da linha de água, com 22 pontos, estão S. Martinho (venceu na secretaria o Requionenses) e Mal, que obteve um importante triunfo diante do Cajada (3-2).

Nos lugares de apuramento para a MKA (quatro primeiros classificados), tudo na mesma: a Acura venceu o Castelões (2-1) e consolidou o 3.º lugar (37 pontos). Já o Cajada é quarto (33 pontos). Na 5.ª posição segue o Grac, com 32 pontos, depois de vencer o Esmeriz com um golo solitário. O Castelões é 7.º com 27 pontos, os mesmo da Aderm (8.º classificado).

Próxima jornada: Aderm-Esmeriz (16h), Pedome-Mal (16h), Cajada-Acura (16h), Castelões-Outeirense (16h), S. Martinho-Grac (16h), Adespo-Requionenses (jogo não se realiza por incumprimento do Requionenses).

Landim ultrapassa Barrimau

Também na 2.ª divisão, houve mudança de líder. O Landim (foto) passou ao primeiro lugar ao vencer o Louredo, por 3-2, em casa emprestada e beneficiou do empate do Barrimau, a uma bola, no terreno do Riba de Ave HC. Desde a primeira jornada que o Barrimau se mantinha na liderança, mas na segunda volta desperdiçou os 10 pontos de avanço que tinha sobre a concorrência e agora foi relegado para o segundo lugar, com menos um ponto que o Landim.

A luta pelo título e pela subida de divisão está, assim, mais acesa que nunca.

Era uma deslocação de alto risco, até porque o Riba de Ave também aposta na subida, mas o empate entre os ribadavenses e a turma de Calendário não beneficiou qualquer das equipas. O Barrimau (31 pontos) perdeu a liderança e o Riba de Ave (28 pontos) saiu da zona de subida. Quem aproveitou o empate entre ambos foi o Landim e o Covense. O Landim venceu o Louredo e passou a líder (32 pontos), enquanto o Covense derrotou em casa o Novais (2-0) e ascendeu ao terceiro posto (29 pontos). O Novais é 6.º com 25 pontos.

Ainda com a ambição de poder chegar aos lugares da subida, a Jasp (7.º com 24 pontos) venceu, por 2-6, a Flor do Monte (último classificado). Por fim, a Adere (8.º 14 pontos) foi à Portela vencer a Adespo B (9.º, 9 pontos) por 1-2.

Próxima jornada: Louredo-Riba d´Ave HC (18h30), Barrimau-Flor Monte (18h30), Jasp-Adere (18h30), Adespo B-Covense (18h30), Novais-Landim (18h30).

Veteranos: Pedome é campeão Concelhio

Nos veteranos, na última jornada do campeonato, o Pedome confirmou o bicampeonato. Apesar do empate pontual entre Pedome e Covense, o líder não facilitou na deslocação ao reduto do S. Mateus e venceu por 1-5.

A vitória foi, de resto, indispensável para os festejos, isto porque o Covense também venceu em casa a Oliveirense (6-1). Numa prova bastante competitiva até final, o Pedome acabou por celebrar o bicampeonato para gaudio dos seus adeptos.

No segundo lugar ficou o Covense, com os mesmos 42 pontos do campeão. Os restantes dois lugares de apuramento para a Taça Intermunicipal MKA ficaram preenchidos pelo S. Mateus (30 pontos) e pelo Cajada (28 pontos), que venceu o Grac (5.º classificado), por 2-0.

A Oliveirense foi sexta classificada e o Bairrense, que venceu a Acura por 6-1, é 7.º, ambos com 16 pontos. A Acura foi 8.º classificado (7 pontos) e o Barrimau, que folgou na última jornada, foi último com 6 pontos.

Na próxima sexta-feira realiza-se a 5.ª jornada da Taça Intermunicipal MKA, com os seguintes jogos: Série A – Covense-S. Romão; Team Lantemil-Grac; Série B – S. Mateus-Alvarelhos; Cajada-AB92.