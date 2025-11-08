FC Famalicão x FC Porto com lotação esgotada

A partida da décima primeira jornada da I Liga, entre o Famalicão e o Porto terá casa cheia.

O emblema famalicense acaba de anunciar que a lotação do Estádio Municipal está esgotada.

A partida é às 18 horas deste domingo e opõe o quinto classificado, FC Famalicão, com 19 pontos, e o líder do campeonato, o FC Porto, com 28 pontos.

Na antevisão ao jogo, Hugo Oliveira considerou que o Famalicão encara a partida “como um bom desafio para nós, lutando, como sempre, pelos três pontos. Para isso, continuaremos a ser nós próprios. Jogar contra os melhores tem de nos dar mais gozo, mais prazer ainda. A responsabilidade é a de sermos iguais a nós próprios e respeitarmos os nossos adeptos. E eles sabem que nós lutamos pelos três pontos em todos os jogos e neste não vai ser diferente», avisou.