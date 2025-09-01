FC Famalicão x Sporting na noite de 13 de setembro

O jogo da quinta jornada da I Liga, entre o FC Famalicão e o Sporting joga-se a 13 de setembro, às 20h30, no Estádio Municipal.
Frente a frente o segundo classificado (Famalicão, com 10 pontos) e o terceiro (Sporting, 9 pontos).
A 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e o Trail Longo da Feira das Cebolas, 8ª prova do Campeonato Concelhio de Trail que se disputou no passado domingo.
Além das vitórias alcançadas coletivamente, destaque, no Trail Curto para a prestação de Ana Freitas e Sandra Castro, que venceram os seus escalões, F50 e F35, respetivamente; Zé Luís foi 3.º no escalão sénior e Luís Gonzaga 3.º no escalão M35.
No Trail Longo, referência para o 2.º Lugar de Pedro Oliveira M40, e a 3ª posição, F40, de Angélica Rocha.
Pelo clube participaram, ainda, Armando Rodrigues, Marko Santos, Sérgio Peixoto e Zé Silva, que contribuíram para os resultados coletivos alcançados pela Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project.
O passeio anual de seniores a Fátima decorre desta quarta a sexta-feira, numa caravana que junta cerca de 10 mil pessoas.
É em ambiente de convívio, fé e boa disposição que seniores e reformados, distribuídos por 183 autocarros, partem das 49 comunidades de freguesia do concelho em direção ao Santuário.
Esta quarta-feira, a viagem é para as freguesias de Castelões, Cruz, Joane, Mogege, Oliveira St.ª Maria, Oliveira S. Mateus, Pedome, Pousada de Saramagos, Requião, Riba de Ave, Vale S. Cosme, Telhado, Portela, Vale S. Martinho e Vermoim.
Na quinta-feira, é a vez dos seniores de Abade de Vermoim, Antas, Arnoso St.ª Eulália, Arnoso St.ª Maria, Sezures, Brufe, Gavião, Gondifelos, Cavalões, Outiz, Lemenhe, Mouquim, Jesufrei, Louro, Nine, V. N. de Famalicão e Calendário.
Os autocarros de Avidos, Lagoa, Bairro, Bente, Carreira, Esmeriz, Cabeçudos, Delães, Fradelos, Landim, Lousado, Ribeirão, Ruivães, Novais, Seide S. Miguel, Seide S. Paio e Vilarinho das Cambas partem no último dia da iniciativa, sexta-feira.
Nestes dias, a hora de partida dos autocarros nas diversas freguesias está marcada para as 6h30 e a chegada acontece pelas 19h00. As três corporações de bombeiros do concelho e o Núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão dão o devido apoio nesta viagem.
A programação da Casa das Artes arranca, nos dias 5 e 6 de setembro, com a 7.ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão.
Até sábado decorre a residência artística que reúne 84 jovens valores locais da área da música erudita. Estão a trabalhar juntos sobre a orientação do maestro José Eduardo Gomes, também famalicense.
Os concertos realizam-se no dia 5 de setembro, às 21h30, no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão e, no dia 6 de setembro, às 18h00, na Sala Suggia, da Casa da Música, no Porto. Bilhetes à venda, na Casa das Artes, na BOL e na Casa da Música.
O programa
Esta 7.ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão, apresenta na primeira parte do programa a célebre abertura da ópera “Guilherme Tell”, de Rossini. Uma ópera composta em 1829, sendo que a sua abertura ficou imortalizada com a famosa marcha de cavalos, sem esquecer as belíssimas melodias que a precedem, com os solos de violoncelo, flauta e corne inglês.
Richard Strauss escreveu o Concerto em Ré Maior para oboé e pequena orquestra em 1945. Obra maior do repertório para Oboé, constitui um enorme desafio não só para o solista, mas igualmente para a orquestra. Ao oboé estará Pedro Ribeiro, em coprodução com o Festival Cidnay Vale do Ave.
O concerto termina com a majestosa Sinfonia nº 2 em Ré Maior op. 73, de Johannes Brahms. Estreada em 30 de dezembro de 1877, em Viena, esta sinfonia propõe-nos uma estrutura clássica, com quatro andamentos, todos eles diferentes, mas ligados entre si.
Recorde-se que a JOF é uma residência e apresentação de orquestra sinfónica de curta duração, dirigida a jovens instrumentistas oriundos e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão, composto por entidades como o CCM – Centro de Cultura Musical, a ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.
Muitos dos alunos famalicenses prosseguem estudos e carreiras profissionais por outras instituições de Portugal e da Europa. A JOF tem por objetivo valorizar estes jovens músicos, em formação e em atividade profissional em Portugal e no mundo, promovendo o diálogo intercultural entre Famalicão e a sua diáspora, estabelecendo pontes entre o ensino artístico proporcionado na região e o ensino superior. Simultaneamente, procura sensibilizar a comunidade local para a música clássica, em particular para o repertório orquestral, e promover o binómio artes-educação
Yassir Zabiri faz parte da convocatória da seleção sub-20 de Marrocos. O avançado do FC Famalicão, utilizado no jogo do passado sábado, em Vila das Aves, vai participar no estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de sub-20, que terá lugar em Espanha, até 8 de setembro.
Zabiri foi fundamental para a qualificação da seleção africana para a competição mundial, sendo um dos melhores marcadores da fase de apuramento.
A Câmara Municipal dá conta que nos primeiros três dias da Feira de Artesanato e Gastronomia passaram pelo certame mais de 40 mil visitantes. A primeira enchente verificou-se na tarde de domingo, dedicada ao folclore, com quase 23 mil visitantes.
Se os primeiros dias foram de grande afluência, até ao próximo domingo o programa promete trazer ainda mais visitantes. Esta terça-feira, dia 2, o palco é dos D.A.M.A, pelas 22h00; na sexta-feira, atua o rapper Dillaz e no sábado, dia 6, Quim Barreiros sobe ao palco principal do certame.
Nota, também, para a animação cultural diária: da Galiza para Famalicão, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre sobem ao palco a 4 de setembro, pelas 22h00, com Sérgio Mirra a animar o público uma hora antes. O fado ganha destaque esta quarta-feira, dia 3, com o 12.º Festival de Fado de Famalicão, a decorrer a partir das 21h00, com a presença da fadista Ana Sofia Varela e com o Concurso de Fado Amador, organizado pela ACAFADO – Famalicão. Joana D’Alma atua dia 5 de setembro, às 21h30, antes do concerto de Dillaz, e a TUSEFA – Tuna Sénior de Famalicão antecipa o concerto de Quim Barreiros, no dia 6.
O último dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, 7 de setembro, ficará marcado pelo Festival de Cantadores ao Desafio, às 15h30, organizado pela Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, seguido do concerto da Banda de Música de Riba de Ave, às 18h00.
A entrada no certame é gratuita e o funcionamento decorre no seguinte horário: segunda a quinta-feira das 18h00 às 24h00, sextas-feiras das 18h00 à 01h00, sábados das 15h00 à 01h00 e domingo das 15h00 às 24h00. O encerramento, no dia 7, está marcado para as 22h30.
«A nossa Feira é uma referência nacional. É atrativa, tem propostas muito diversificadas e um programa cultural muito convidativo», considerou o presidente da Câmara, Mário Passos, na visita que fez ao espaço no final da tarde do passado sábado. O autarca falou com visitantes e percorreu os cerca de 100 stands de artesãos, de produtores locais e nacionais – muitos a trabalhar e confecionar ao vivo no espaço – , e restaurantes.
Com a vitória, 0-1, na Vila das Aves, o FC Famalicão igualou o melhor arranque de sempre na I Liga. Em 2019-2020, o conjunto famalicense, nas primeiras quatro jornadas, tinha dez pontos e liderava a prova, com mais um que o FC Porto. Na altura, tinha sete golos marcados e três sofridos.
Agora, o conjunto de Hugo Oliveira soma os mesmos 10 pontos e é segundo, a um do líder… o FC Porto. Acresce, contrariamente à época 19/20, que ainda não sofreu golos, sendo a única equipa em prova com a baliza a zero. Um feito conseguido mesmo a jogar parte da segunda metade do encontro com a AVS com menos uma unidade, por expulsão do defesa Léo Realpe. E a vitória neste encontro veio… da defesa. Coube a Justin de Haas o cabeceamento certeiro, após pontapé de canto marcado por Sorriso.
Segue-se uma pausa para os jogos das seleções, com o campeonato a regressar a meio do mês. Os famalicenses vão receber o Sporting, terceiro da classificação com 9 pontos.