Feira da Isabelinha decorre entre os dias 29 de março e 1 de abril, em Barcelos

Os alunos dos Cursos Profissionais Técnico de Restauração e Bar e Técnico de Informação e Animação Turística efetuaram uma visita de estudo a Barcelos, mais propriamente ao centro histórico, à Rota do Figurado e ao IPCA.

Acompanhados por uma guia especializada do Posto de Turismo local, os alunos percorreram as ruas estreitas e pitorescas da cidade, descobrindo os segredos guardados pelos seus monumentos centenários.

Os estudantes tiveram a oportunidade de explorar pontos emblemáticos como a Torre Medieval, o Teatro Gil Vicente, a Igreja Matriz, o Paço dos Condes de Barcelos, a Ponte Medieval e por fim, o Templo do Bom Jesus da Cruz, situado no Largo da Porta Nova. Além disso, puderam conhecer a famosa Lenda do Galo de Barcelos, símbolo icónico da cidade e do país.

Segundo a direção da escola, esta experiência permitiu aos alunos uma compreensão mais profunda da história local e da importância cultural de Barcelos para a construção da nacionalidade portuguesa. Para muitos, foi uma oportunidade única de conectar-se com o passado da região e apreciar a herança deixada pelos antepassados.

Os alunos passaram, ainda, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), para conhecer as oportunidades académicas oferecidas pela instituição. Com a ajuda dos professores Francisco Gonçalves (diretor da Licenciatura de Gestão de Atividades Turísticas) e Alexandra Malheiro (diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo), os alunos exploraram as instalações modernas e foram informados sobre os diversos cursos disponíveis. A visita ao IPCA proporcionou uma visão abrangente do ambiente académico e das possibilidades de formação oferecidas pela instituição, ajudando os alunos a tomar decisões informadas sobre o seu futuro educativo e profissional. Além disso, receberam informações sobre os processos de candidatura, bolsas de estudo e programas de intercâmbio internacional.