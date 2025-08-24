Região

Fenómeno fotografado em Vila do Conde: Ondas azuis fluorescentes

Na madrugada deste domingo, o mar de Vila do Conde ficou iluminado com um azul fluorescente. O momento foi registado por Bruno Costa, que fotografa o fenómeno desde 2020.

O fotógrafo explicou ao O MINHO, a quem cedeu as imagens, que os pescadores chamam a este efeito “ardência”. A ciência chama-lhe bioluminescência. Trata-se de uma luz produzida por organismos vivos, como alguns animais marinhos, fungos e até insetos, como os pirilampos.

A luz resulta da luciferina, uma substância que brilha quando entra em contacto com o oxigénio. Segundo os especialistas, esta característica existe em pouco mais de 1.500 espécies no planeta.

Homem procurado pelas autoridades espanholas é detido na região

Um homem português, de 50 anos, foi detido no distrito de Braga por ser alvo de um mandado das autoridades espanholas, que o procuravam por crimes de pornografia de menores.

Segundo a Polícia Judiciária, entre junho de 2020 e janeiro de 2021, o suspeito terá colocado câmaras nos quartos das vítimas, em Málaga, Espanha, recolhendo imagens íntimas que usava para consumo próprio e que chegou a partilhar numa rede social.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que ordenou a prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.

GNR deteve em Vila do Conde dois homens que transportavam 300 mil euros numa mochila

A Guarda Nacional Republicana fiscalizou dois homens, de 20 e 58 anos, que seguiam numa viatura na EN13, em Vila do Conde, com 300 mil euros em dinheiro vivo.

Os suspeitos não apresentaram qualquer documento que justificasse a proveniência ou destino do numerário. Além do dinheiro, os guardas apreenderam um telemóvel.

O caso, relacionado com suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

Fuga a operação STOP termina com dois mortos e três feridos graves na N14

Dois mortos e três feridos graves é o resultado de uma colisão entre três viaturas (duas ligeiras de passageiros e uma de mercadorias) ocorrida cerca das 04h30 desta sexta-feira, na Estrada Nacional 14, na Maia, Porto.

“Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal”, afirmou fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP à Lusa.

Segundo o Correio da Manhã, uma das viaturas envolvidas estaria a fugir de uma operação STOP da GNR.

Proteção Civil envia nova SMS e reforça aviso: “Não use fogo”

A Proteção Civil avisou, através de SMS, que o risco de incêndio continua em nível extremo. Está proibido usar fogo, máquinas agrícolas ou circular em zonas rurais e florestais, devendo a população seguir as indicações das autoridades.

O Governo prolongou o estado de alerta até 13 de agosto, devido ao calor intenso e para evitar ignições. Também estão suspensas autorizações para queimas e uso de fogo de artifício.

Hospital de Braga alerta para falsas mensagens de pagamento

A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS) alertou esta segunda-feira para um esquema de burla que está a atingir utentes do Hospital de Braga. Os burlões enviam mensagens SMS falsas, em nome do SNS24, a exigir pagamentos por alegados serviços prestados no hospital, incluindo entidade e referência para transferência.

A ULS garante que não envia SMS com dados para pagamento, lembrando que as liquidações são feitas apenas presencialmente ou através de referências enviadas por carta oficial ou e-mail solicitado.

As autoridades já estão a investigar o caso. A ULS apela para que os cidadãos não respondam nem sigam as instruções dessas mensagens, eliminem-nas e denunciem qualquer tentativa de fraude à polícia.

Noite Branca da Póvoa de Varzim marcada para 23 de agosto

No dia 23 de agosto, das 22h às 04h, o Município da Póvoa de Varzim organiza mais uma Noite Branca. O evento decorre no Passeio Alegre, Praça da República, Praça do Almada e Esplanada do Carvalhido, onde quem participar é convidado a vestir-se de branco.

Vários DJs vão animar a festa, entre eles Ana Isabel Arroja, Francisco Gil, TT, Mix Brothers, Mariana Couto, Wilson Honrado, João Duque, Bruno Guedes Vieira, PC-Lux, Alex e Francisco Cunha.

Esta é uma noite de música e diversão para poveiros e visitantes, que promete muita animação pela cidade fora.