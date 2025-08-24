Fenómeno fotografado em Vila do Conde: Ondas azuis fluorescentes

Na madrugada deste domingo, o mar de Vila do Conde ficou iluminado com um azul fluorescente. O momento foi registado por Bruno Costa, que fotografa o fenómeno desde 2020.

O fotógrafo explicou ao O MINHO, a quem cedeu as imagens, que os pescadores chamam a este efeito “ardência”. A ciência chama-lhe bioluminescência. Trata-se de uma luz produzida por organismos vivos, como alguns animais marinhos, fungos e até insetos, como os pirilampos.

A luz resulta da luciferina, uma substância que brilha quando entra em contacto com o oxigénio. Segundo os especialistas, esta característica existe em pouco mais de 1.500 espécies no planeta.