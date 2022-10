Fenómeno Pedro Sampaio marca concerto em Braga

Os serviços operacionais do Município de Famalicão, vão proceder a uma intervenção no circuito hidráulico na conduta de saída do reservatório de água de Santa Tecla, por essa razão, será necessário efetuar o corte de abastecimento de água, entre as 22:00h e as 04:00h do dia 6 de outubro.

Esta é uma intervenção essencial para o bom funcionamento da rede de abastecimento, afetando as freguesias de Oliveira Santa Maria, Pedome, Mogege, Castelões, Delães, Carreira e Bente, Ruivães e Novais.