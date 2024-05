Fernando Daniel cancela concerto em Barcelos e Ivandro vem substituí-lo

Um homem morreu atropelado, cerca das 16h40 desta segunda-feira, na A7, em Famalicão.

O atropelamento aconteceu na freguesia de Oliveira Sta Maria, ao quilómetro 31, sentido Guimarães – Famalicão.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Guimarães e a VMER de Famalicão, no entanto, o óbito acabou por ser declarado no local.