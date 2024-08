Fernando Rocha e Hélder Batista atuam e apadrinham evento solidário dos B.V.Famalicenses

Um homem de 41 anos foi detido em Vila Nova de Famalicão ao conduzir uma viatura com uma taxa de álcool no sangue de 2,34 g/l, superior à permitida por lei e considerada de crime. A detenção aconteceu no passado sábado, por volta das 19h00, no centro da cidade.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.