Fernando Rosas dá aula de História a duas centenas de alunos famalicenses

No passado dia 22 de outubro, o historiador e investigador deu uma aula de História a estudantes das disciplinas de História da Cultura e das Artes, do 11.º ano do Curso de Artes Visuais, e de História A, do 12.º ano do Cursos de Línguas e Humanidades.

A aula decorreu no âmbito do programa educativo e cultural “De Famalicão para o Mundo; contributos da História Local”, com Fernando Rosas a debruçar-se sobre “Os trabalhares forçados portugueses no III Reich e os famalicenses no sistema concentracionário nazi”.

A preleção envolveu 210 estudantes de três agrupamentos de escolas: Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e Padre Benjamim Salgado. A aula foi presencial para os alunos do AECCB, por ser o agrupamento com mais alunos matriculados nas disciplinas mencionadas, e foi transmitida online para os auditórios dos dos agrupamentos D. Sancho I e Padre Benjamim Salgado.