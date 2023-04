Festa em Braga: Maria Azevedo fez este fim de semana 100 anos

Durante a madrugada deste domingo, foram vários os clientes da gasolineira Auchan de Vila Nova de Famalicão que foram surpreendidos pelo preço da gasolina.

Durante algumas horas, este combustível esteve a ser vendido nos postos automáticos a 0,79 cêntimos o litro, ou seja, ao preço do GPL. Apesar de tudo, no placard informativo à entrada do posto, a alteração do preço não estava refletiva, indiciando que terá ocorrido um problema de ordem técnica que, por algum motivo, vendeu gasolina com o valor que estava tabelado para o GPL.

À nossa redação chegaram vários relatos a confirmar o episódio, na fatura da imagem é possível perceber que um cliente abasteceu 18 litros de gasolina 95 a 0.79€ o litro.

No vídeo seguinte, vê-se um cliente a abastecer gasolina 95 e, apesar de não ser percetível o preço que lhe está a ser cobrado por litro, consegue-se perceber que está a abastecer a um valor mais baixo do que é habitual, uma vez que conseguiu 28 litros por pouco mais de 22 euros.

Há ainda relatos de pessoas que, surpreendidas com o preço, encheram os depósitos e ainda foram a casa buscar garrafões e bidões para armazenar o combustível que, por algumas horas, esteve a um preço imbatível.

Depois de contactada pela Cidade Hoje, a Auchan Portugal fez saber que na origem da situação terá estado um problema informático, entretanto já resolvido.

[Notícia atualizada às 14h21 com resposta da Auchan Portugal]