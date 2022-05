A Comissão Social Inter-Freguesias de Bairro, Carreira/Bente, Ruivães/Novais e Delães acolhe, no dia 17 de maio, duas sessões de esclarecimento sobre Medidas Ativas de Emprego e Plano de Formação, dinamizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Nova de Famalicão.

Esta sessão, que decorre na Cooperativa Eléctrica de S. Simão de Novais, a partir das 10 horas, é promovida no âmbito do Laboratório de Proximidade do Programa Famalicão Comunitário, em parceria com o CLDS 4G-Comunidades Incubadoras.

As sessões destinam-se a pessoas desempregadas ou à procura de novas oportunidades de trabalho.