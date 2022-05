Há pelo menos duas vítimas mortais e quatro em estado grave, na sequência do acidente que aconteceu na manhã deste sábado, ao quilómetro da 212 da A1, na zona da Mealhada.

As informações mais recentes dão conta que o acidente poderá ter acontecido na sequência do rebentamento do pneu do autocarro.

O veículo embateu violentamente contra um poste de eletricidade.

As vítimas são provenientes da freguesia de Figueiredo, em Guimarães, de onde partiram para um passeio até ao Santuário de Fátima.