A 6.ª edição do Festival Cidnay Vale do Ave arranca a 10 de setembro e prolonga-se por 17 dias, com experiências musicais em Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Destaque para duas estreias nacionais e uma nova orquestra criada especificamente para o Festival.

Sob o tema “Futuro Tempo Presente”, a edição de 2026 reforça uma das principais linhas de atuação do Festival: democratizar o acesso à música, criar formas de relação com a criação artística e conquistar públicos que habitualmente não frequentam os circuitos tradicionais da música clássica.

É na noite de 12 para 13 de setembro que o Festival desafia mais radicalmente os horários habituais de um concerto. A partir da meia-noite, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso transforma-se no espaço de uma experiência musical. O pianista Shane van Neerden interpreta “November”, de Dennis Johnson, em estreia nacional, numa apresentação com aproximadamente sete horas de duração.

No dia 19 de setembro, às 06h45, a flautista Lucie Horsch apresenta “Acordar”no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso, num concerto concebido para acompanhar o nascer do sol.

A 12 de setembro, o Coletivo Contemporâneo do Vale do Ave e o Coro da Casa da Música juntam-se no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão para “Elegia para o Infinito – Rothko Chapel”. O programa inclui a estreia nacional de Rothko Chapel, de Morton Feldman, numa colaboração inédita entre as duas formações no contexto do Festival.

Nos dias 25 e 26 de setembro, o Festival estreia a Orquestra Festival do Vale do Ave. Criada especificamente para esta edição, reúne 23 músicos de diferentes nacionalidades e percursos profissionais, muitos deles membros de relevantes orquestras internacionais. A estreia acontece no Teatro Narciso Ferreira, a 25 de setembro, e na Fábrica de Santo Thyrso, a 26, com o programa Futuro: Tempo Presente – Metamorfoses, que inclui Divertimento para Cordas, de Béla Bartók, e Metamorphosen, de Richard Strauss.

A programação inclui, ainda, oficinas musicais para crianças, famílias e seniores, visitas dançadas, concertos pedagógicos, ensaios abertos, soirées musicais e masterclasses, criando diferentes portas de entrada para públicos com idades, experiências e níveis de conhecimento musical distintos.

A programação completa, horários, locais e informações sobre bilhetes estão disponíveis em www.cidnayfestival.com.