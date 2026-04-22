Festival Internacional de Órgão realiza-se em Famalicão, Santo Tirso e Guimarães

Depois de 10 edições em igrejas e monumentos históricos de Famalicão e Santo Tirso, o FIO – Festival Internacional de Órgão chega este ano a Guimarães.

Este evento único a nível nacional realiza-se entre 16 e 31 de maio, com 41 músicos e artistas de Portugal, Espanha, Itália e Cuba. Entre os participantes estrangeiros, o diretor artístico salienta a organista, compositora e diretora da orquestra cubana, residente na Alemanha, Yudania Gómez Heredia, a organista italiana Ilaria Centorrino, e Miriam Cepeda, organista, e Luis Raquejo, clarinestista, ambos de Espanha.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela empresa JMS Organaria, este ano apresenta oito concertos. A entrada é gratuita, mas limitada às capacidades dos espaços.

Rodrigo Teodoro Paula revela, diretor artístico do FIO, destaca os concertos em comemoração dos 100 anos do filme mudo ‘O Fantasma da Ópera’, protagonizado por Lon Chaney em 1925, e do nascimento de Carlos Paredes. Haverá ainda o espetáculo Luz que, para além da música, contempla outras vertentes artísticas como a dança e a videoarte.

O diretor artístico do FIO realça o modo como «de uma forma descentralizada e democrática, o festival oferece uma programação artística de alta qualidade, com a participação de prestigiados músicos nacionais e internacionais».

Recorde-se que Portugal é dos países do mundo com mais órgãos históricos preservados e Santo Tirso e Famalicão são os concelhos com maior concentração de empresas de organaria.

Em 10 edições, o FIO alcançou mais de 6.500 espetadores ao vivo e cerca 15 mil pelas redes sociais.

Arrancou há mais de uma década com um organista, dois organeiros e uma cantora lírica; nos últimos anos tem reforçado a diversidade artística, incluindo organistas, cantores, ensembles orquestrais, valorizando sempre o órgão em diálogo com diferentes formações.